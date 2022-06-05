Какими смартфонами и компьютерами пользуется Билл Гейтс

Билла спросили, какой ПК он использует сейчас. По словам предпринимателя, у него есть несколько девайсов, он выбирает их в зависимости от того, где находится и что ему нужно. У Гейтса есть Samsung Galaxy Z Fold3, так как ему нужен смартфон с большим экраном. Когда предприниматель путешествует, он использует ноутбук Surface Laptop 4 — один из продуктов Microsoft. В домашнем офисе у него стоит моноблок Surface Studio 2.

Билл пояснил, что склонен использовать ПК с большим экраном, так как ему нравится отправлять длинные электронные письма и читать длинные документы и исследовательские работы.