Какой браузер самый популярный в России

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Какой браузер самый популярный в РоссииЗдесь всё, как и по всему миру
Аналитическая компания StatCounter опубликовала статистику по рынку браузеров. Данные были собраны за октябрь 2021 года.
По миру лидером среди десктопных браузеров является, без каких-либо сюрпризов, Google Chrome. В октябре он занял 67,2% рынка. За ним следуют Apple Safari с 9,6-% долей и Microsoft Edge c 9,1-% долей. Далее располагаются Firefox и Opera.
Что касается мобильных браузеров, то здесь ситуация чуть иная. На первом месте так же Chrome, на втором — Safari. Далее идут Samsung Internet Browser, Opera и UC Browser.
В России тоже наблюдается другое распределение. Среди десктопных программ самая популярная Chrome (55,6%), за ней следуют «Яндекс.Браузер» (17,2%), Opera (11,7%), Firefox (6,7%) и Safari (3,8%). На мобильных телефонах лидирует Chrome (59,9%), после него — Safari (20%), «Яндекс.Браузер» (9%), Samsung Internet Browser (7,3%) и Opera (2,2%).
Источник: StatCounter