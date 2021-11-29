Какой будет быстрейшая в мире игровая видеокарта RTX 3090 Ti

Сообщается, что GeForce RTX 3090 Ti получит сверхбыструю память. Речь идёт о Micron GDDR6X. Стало известно, что в RTX 3090 Ti будет использоваться память с серийным номером MT61K512M32KPA-21U. Это подтверждает, что у видеокарты будет память частотой 21 ГГц.

Карта также будет первым продуктом, в котором используются модули GDDR6X по 2 ГБ. NVIDIA ещё не устанавливала такие модули ни в одном из своих продуктов. Так, у нынешнего флагмана RTX 3090 насчитывается целых 24 модуля по одному ГБ.

По слухам, RTX 3090 Ti также должна иметь TDP в 450 Вт, что на 100 Вт больше, чем у модели без Ti. Ещё у видеокарты будет GPU GA102 и 10 752 ядер CUDA. Её должны выпустить в январе.