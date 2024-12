Какой ноутбук на RTX 3050 быстрее: с i5 или Ryzen 5?

Horizon Forbidden West шла с графикой Medium. В среднем в этой игре удалось получить 42 к/с (i5−13420H) и 43 к/с (R5 7535HS).

GTA V запускалась на настройках графики Very High, с MSAA X2. Средняя производительность в ней равнялась 115 к/с (Intel) и 100 к/с (AMD).

The Last of US I тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 37 к/с (Intel) и 33 к/с (AMD).

Counter Strike II шла с графикой Very High. Средний FPS в ней равнялся 107 к/с (Intel) и 101 к/с (AMD).

В игре Hogwarts Legacy с пресетом High, DLSS Quality удалось в среднем получить 51 к/с (Intel) и 48 к/с (AMD).