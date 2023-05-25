Какой прирост будет при переходе с AMD FX-8350 на Ryzen 5 3600 в играх

Какой прирост будет при переходе с AMD FX-8350 на Ryzen 5 3600 в играхЗапускали все игры в Full HD
Эксперты YouTube-канала Hardware Tested узнали, какую производительность в современных играх могут обеспечить Ryzen 5 3600 и AMD FX-8350.
Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. В среднем в ней производительность составляла с FX 8350 - 53 к/с, с Ryzen 5 3600 - 121 к/с. Максимальные показатели FPS находились при этом на уровне 73 к/с и 150 к/с соответственно, минимальные - 26 и 79 к/с.
Apex Legends запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 180 к/с (FX 8350) и 217 к/с (Ryzen 5 3600), максимальная - 253 к/с и 271 к/с соответственно, минимальная - 148 и 188 к/с соответственно.
В Battlefield 5 с высоким пресетом средняя частота кадров находилась на уровне 60 к/с (с FX 8350) и 117 к/с (с Ryzen 5 3600), максимальная - 90 к/с и 145 к/с, минимальная - 41 и 104 к/с.
Игра CS:GO шла с высоким пресетом в среднем со 144 к/с и 442 к/с (FX 8350 и Ryzen 5 3600 соответственно). Максимально удалось в этой игре получить 222 к/с и 675 к/с соответственно, минимально - 81 к/с и 129 к/с.
God Of War шла с пресетом Original со средним FPS 52 к/с (FX 8350) и 138 к/с (Ryzen 5 3600). Максимальная производительность в этой игре составила 61 к/с и 161 к/с (FX 8350 и Ryzen 5 3600), минимальная - 46 и 121 к/с.
GTA 5 запускалась на высоких настройках графики. В среднем в ней частота кадров составила 54 к/с (с FX 8350) и 156 к/с (с Ryzen 5 3600), максимальная - 87 и 188 к/с, минимальная - 17 к/с и 107 к/с.
Metro Exodus запускалась с пресетом High. Средний FPS в этом случае составлял 70 к/с (с AMD FX 8350) и 130 к/с (AMD Ryzen 5 3600), максимальный - 89 и 172 к/с, минимальный - 56 и 92 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла на настройках графики Epic. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 56 к/с (FX 8350) и 107 к/с (Ryzen 5 3600), максимальная - 73 к/с и 122 к/с соответственно, минимальная - 44 к/с и 95 к/с соответственно.
В Rainbow Six Siege с высоким пресетом средняя производительность равнялась 160 к/с и 334 к/с (с AMD FX 8350 и Ryzen 5 3600 соответственно). Максимальный FPS составлял при этом 239 к/с и 434 к/с, минимальный - 116 к/с и 253 к/с.
Rust шла с 1080p и графикой 1/100. В данном случае средний FPS составлял 62 к/с (FX 8350) и 85 к/с (Ryzen 5 3600), максимальный - 77 к/с и 93 к/с соответственно, минимальный - 55 к/с и 70 к/с.
Valheim на высоких настройках графики шла со средней частотой кадров 81 к/с (с FX 8350) и 161 к/с (Ryzen 5 3600), с максимальной - 110 к/с и 184 к/с соответственно, с минимальной - 42 к/с и 128 к/с соответственно.
В Witcher 3 с пресетом Ultra средняя производительность находилась на уровне 64 к/с и 118 к/с (с FX 8350 и Ryzen 5 3600), максимальная - 79 к/с и 141 к/с, минимальная - 49 к/с и 93 к/с.
Вывод
По средней частоте кадров разница между FX 8350 и Ryzen 5 3600 составляла 106% (86 к/с и 177 к/с), по максимальной - 88% (121 к/с и 228 к/с), по минимальной - 103% (60 к/с и 122 к/с).
Тестовый стенд с FX 8350:
- процессор AMD FX 8350 (stock OC);
- видеокарта Gigabyte Aorus Extreme RTX 3070 8GB;
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Тестовый стенд с Ryzen 5 3600:
- процессор AMD Ryzen 5 3600 Stock;
- видеокарта Gigabyte RTX 3070;
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).