Какой прирост будет при переходе с AMD FX-8350 на Ryzen 5 3600 в играх

Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. В среднем в ней производительность составляла с FX 8350 - 53 к/с, с Ryzen 5 3600 - 121 к/с. Максимальные показатели FPS находились при этом на уровне 73 к/с и 150 к/с соответственно, минимальные - 26 и 79 к/с.

Apex Legends запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 180 к/с (FX 8350) и 217 к/с (Ryzen 5 3600), максимальная - 253 к/с и 271 к/с соответственно, минимальная - 148 и 188 к/с соответственно.

В Battlefield 5 с высоким пресетом средняя частота кадров находилась на уровне 60 к/с (с FX 8350) и 117 к/с (с Ryzen 5 3600), максимальная - 90 к/с и 145 к/с, минимальная - 41 и 104 к/с.

Игра CS:GO шла с высоким пресетом в среднем со 144 к/с и 442 к/с (FX 8350 и Ryzen 5 3600 соответственно). Максимально удалось в этой игре получить 222 к/с и 675 к/с соответственно, минимально - 81 к/с и 129 к/с.

God Of War шла с пресетом Original со средним FPS 52 к/с (FX 8350) и 138 к/с (Ryzen 5 3600). Максимальная производительность в этой игре составила 61 к/с и 161 к/с (FX 8350 и Ryzen 5 3600), минимальная - 46 и 121 к/с.

GTA 5 запускалась на высоких настройках графики. В среднем в ней частота кадров составила 54 к/с (с FX 8350) и 156 к/с (с Ryzen 5 3600), максимальная - 87 и 188 к/с, минимальная - 17 к/с и 107 к/с.