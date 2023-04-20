Какой прирост в играх вы получите после перехода с GTX 1660 Super на 3060 Ti

В Metro Exodus с высоким пресетом средняя частота кадров с GTX 1660 S составила 68 к/с, с RTX 3060 Ti - 127 к/с. Что касается максимальной производительности, то она равнялась 88 к/с и 165 к/с, минимальная - 47 к/с и 92 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Epic. В среднем производительность в этом случае равнялась 52 к/с и 99 к/с (с GTX 1660 S и RTX 3060 Ti), максимальная - 58 и 113 к/с, минимальная - 47 и 90 к/с.

Rainbow Six Siege шла на настройках графики High. Средний FPS в этой игре составил 279 к/с (GTX 1660 S) и 338 к/с (RTX 3060 Ti), максимальный - 333 и 443 к/с соответственно, минимальный - 227 и 257 к/с.

Игра Valheim шла с графикой High. Средняя производительность в ней равнялась 86 к/с (1660 S) и 163 к/с (3060 Ti), минимальная - 76 и 135 к/с, максимальная - 110 и 181 к/с.

Warzone 2.0 запускалась с пресетом High/Medium. В среднем в ней частота кадров находилась на уровне 70 к/с (с 1660 S) и 126 к/с (с 3060 Ti), минимальные показатели составляли 59 к/с и 110 к/с, максимальные - 88 и 139 к/с.