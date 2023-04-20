Какой прирост в играх вы получите после перехода с GTX 1660 Super на 3060 Ti

Какой прирост в играх вы получите после перехода с GTX 1660 Super на 3060 TiТестировались видеокарты в 10 играх
Допустим, вы захотели перейти с GTX 1660 Super на 3060 Ti. Но намного ли увеличится у вас производительность в играх в 1080p?
В Metro Exodus с высоким пресетом средняя частота кадров с GTX 1660 S составила 68 к/с, с RTX 3060 Ti - 127 к/с. Что касается максимальной производительности, то она равнялась 88 к/с и 165 к/с, минимальная - 47 к/с и 92 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Epic. В среднем производительность в этом случае равнялась 52 к/с и 99 к/с (с GTX 1660 S и RTX 3060 Ti), максимальная - 58 и 113 к/с, минимальная - 47 и 90 к/с.
Rainbow Six Siege шла на настройках графики High. Средний FPS в этой игре составил 279 к/с (GTX 1660 S) и 338 к/с (RTX 3060 Ti), максимальный - 333 и 443 к/с соответственно, минимальный - 227 и 257 к/с.
Игра Valheim шла с графикой High. Средняя производительность в ней равнялась 86 к/с (1660 S) и 163 к/с (3060 Ti), минимальная - 76 и 135 к/с, максимальная - 110 и 181 к/с.
Warzone 2.0 запускалась с пресетом High/Medium. В среднем в ней частота кадров находилась на уровне 70 к/с (с 1660 S) и 126 к/с (с 3060 Ti), минимальные показатели составляли 59 к/с и 110 к/с, максимальные - 88 и 139 к/с.
The Witcher 3 запускалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в этом случае равнялась тоже 70 к/с и 126 к/с (1660 Super и 3060 Ti), максимальная - 83 и 145 к/с, минимальная - 57 и 101 к/с соответственно.
Battlefield 5 шла на настройках графики High. В среднем в этой игре удалось получить 50 к/с (с GTX 1660 Super) и 109 к/с (с RTX 3060 Ti), минимально - 41 к/с и 94 к/с, максимально - 67 к/с и 137 к/с.
В Cyberpunk 2077 с пресетом High средний FPS находился на уровне 79 к/с (GTX 1660 S) и 89 к/с (RTX 3060 Ti), максимальный - 98 к/с и 109 к/с, минимальный - 65 и 53 к/с.
Fortnite Chapter 4 шла с высоким пресетом и TAA. Средняя частота кадров в этой игре составляла 52 к/с с GTX 1660 S и 96 к/с с RTX 3060 Ti, максимальная - 66 и 107 к/с, минимальная - 42 и 82 к/с.
God of War запускалась с настройками Original. Средний FPS в данном случае составлял 106 к/с (GTX 1660 S) и 138 к/с (RTX 3060 Ti), минимальный - 100 к/с и 108 к/с, максимальный - 117 к/с и 154 к/с.
Вывод
По средней производительности разница между GTX 1660 S и RTX 3060 Ti во всех десяти играх составила 69% (91 к/с и 154 к/с), по минимальной частоте кадров - 70% (76 к/с и 129 к/с), по максимальной - 52% (111 к/с и 169 к/с) в пользу RTX 3060 Ti.
Характеристики сборки с GTX 1660 Super:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI GTX 1660 Super (Driver: 531.18);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики сборки с RTX 3060 Ti:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI RTX 3060 Ti 8GB Ventus (Driver: 531.41);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).