Какой процессор для ноутбуков быстрее: новый Intel Core i7 или AMD Ryzen 7 5800H

Как пишет Videocardz, команда инженеров Gigabyte, видимо, тестирует игровой ноутбук AORUS 15 YE4. Результаты тестов просочились в сеть.

Ноутбук построен на процессоре Alder Lake-P с 14 ядрами и 20 потоками. У него шесть P-ядер (производительных) и восемь E-ядер (энергоэффективных). Речь идёт конкретно о модели Core i7-12800H.

Процессор набрал 1654 балла в одноядерном тесте и 9618 баллов в многоядерном. Это значит, что CPU на 12% и 20% быстрее, чем представител Tiger Lake-H — Core i7-11800H. А по сравнению с AMD Ryzen 7 5800H новый Core i7 на 25% и 37% быстрее соответственно.

Процессоры Alder Lake-P должны представить на выставке CES 2022 в январе.