Какова полностью китайская видеокарта Moore Threads MTT S80? Обозреватели рассказали

MTT S8 позиционируется как первая «игровая» карта для настольных ПК с поддержкой PCIe Gen5. Модель имеет 4096 ядер на основе архитектуры MUSA, а также оснащена 16 ГБ памяти GDDR6.

Согласно тестам 3DMark, видеокарта намного медленнее, чем Intel Arc A770 — на 35-64%. Впрочем, MTT S8 смогла запустить игру Crysis. Однако только в режиме D3D9.

Отмечается, что команда MTT сейчас работает над поддержкой большего количества игр и более продвинутых технологий, но процесс идёт медленно.