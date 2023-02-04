Какова полностью китайская видеокарта Moore Threads MTT S80? Обозреватели рассказали

18:45, 04 февраля 2023
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Какова полностью китайская видеокарта Moore Threads MTT S80? Обозреватели рассказалиНа ней запустили Crysis
Технический энтузиаст Лёшцверг (Löschzwerg) испытал китайскую видеокарту Moore Threads MTT S80.
Фото: Videocardz
MTT S8 позиционируется как первая «игровая» карта для настольных ПК с поддержкой PCIe Gen5. Модель имеет 4096 ядер на основе архитектуры MUSA, а также оснащена 16 ГБ памяти GDDR6.
Согласно тестам 3DMark, видеокарта намного медленнее, чем Intel Arc A770 — на 35-64%. Впрочем, MTT S8 смогла запустить игру Crysis. Однако только в режиме D3D9.
Отмечается, что команда MTT сейчас работает над поддержкой большего количества игр и более продвинутых технологий, но процесс идёт медленно.