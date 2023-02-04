Компьютеры
18:45, 04 февраля 2023
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Какова полностью китайская видеокарта Moore Threads MTT S80? Обозреватели рассказали

На ней запустили Crysis

Технический энтузиаст Лёшцверг (Löschzwerg) испытал китайскую видеокарту Moore Threads MTT S80.

Какова полностью китайская видеокарта Moore Threads MTT S80? Обозреватели рассказали

Фото: Videocardz

MTT S8 позиционируется как первая «игровая» карта для настольных ПК с поддержкой PCIe Gen5. Модель имеет 4096 ядер на основе архитектуры MUSA, а также оснащена 16 ГБ памяти GDDR6.

Согласно тестам 3DMark, видеокарта намного медленнее, чем Intel Arc A770 — на 35-64%. Впрочем, MTT S8 смогла запустить игру Crysis. Однако только в режиме D3D9.

Отмечается, что команда MTT сейчас работает над поддержкой большего количества игр и более продвинутых технологий, но процесс идёт медленно.

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