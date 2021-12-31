Компьютеры
Сегодня в 16:54
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Какова скорость работы SSD с новым интерфейсом PCIe 5.0

Intel продемонстрировала
Компании уже начали рассказывать о возможностях твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 в преддверии выставки CES 2022. Intel выпустила новое демонстрационное видео, на котором показан новый SSD Samsung PM1743 PCIe NVMe в действии (разумеется, вместе с процессором Intel Core i9-12900K).
Какова скорость работы SSD с новым интерфейсом PCIe 5.0

Ролик опубликовал в своём Twitter-аккаунте Райан Шрут (Ryan Shrout), представитель Intel. В нём показано, что у Samsung PM1743 PCIe NVMe скорость передачи данных достигает 13,7 ГБ/с. Для сравнения, у WD Black SN850 с интерфейсом PCIe 4.0 скорость равна примерно 7 ГБ/с.

Журналисты отметили, что демонстрация впечатляет, она показывает, что могут предложить системы хранения следующего поколения, когда PCIe 5.0 станет нормой. Конечно, первые такие SSD наверняка будут дорогими. Они должны поступить в продажу в 2022 году.

Источник: The Verge
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