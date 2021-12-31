Какова скорость работы SSD с новым интерфейсом PCIe 5.0

Какова скорость работы SSD с новым интерфейсом PCIe 5.0Intel продемонстрировала
Ролик опубликовал в своём Twitter-аккаунте Райан Шрут (Ryan Shrout), представитель Intel. В нём показано, что у Samsung PM1743 PCIe NVMe скорость передачи данных достигает 13,7 ГБ/с. Для сравнения, у WD Black SN850 с интерфейсом PCIe 4.0 скорость равна примерно 7 ГБ/с.
Perks of the job! Was going to save this demo for #CES2022 but with that off the table, why not just share it with everyone right now?! Here’s a 12th Gen @intel Core i9-12900K system paired with a new @Samsung PM1743 PCIe 5.0 SSD getting over 13GB/s!! pic.twitter.com/oyL08KzDtV— Ryan Shrout (@ryanshrout) December 30, 2021
Журналисты отметили, что демонстрация впечатляет, она показывает, что могут предложить системы хранения следующего поколения, когда PCIe 5.0 станет нормой. Конечно, первые такие SSD наверняка будут дорогими. Они должны поступить в продажу в 2022 году.