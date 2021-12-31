Какова скорость работы SSD с новым интерфейсом PCIe 5.0

Журналисты отметили, что демонстрация впечатляет, она показывает, что могут предложить системы хранения следующего поколения, когда PCIe 5.0 станет нормой. Конечно, первые такие SSD наверняка будут дорогими. Они должны поступить в продажу в 2022 году.