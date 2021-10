Какую б/у видеокарту купить для игр 2021 года в FHD на минимальных настройках

Согласно данным Steam, замечает ведущий, по состоянию на сентябрь 2021 года число игроков, которые пользуются GTX 970, превышает процент геймеров, у которых стоят видеокарты GTX 750 Ti, GTX 1080 Ti, GTX 1650 SUPER. В ходе тестирования блогер решил показать, почему на GTX 970, даже б/у, стоит обратить внимание в 2021 году.

Для проведения тестов GTX 970 соединялась с процессором Intel Core i5-10400F. Эксперт проверил конфигурацию в 10 играх: Fallout 4, The Witcher 3, GTA 5, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Fortnite, В , Microsoft Flight Simulator 2020, Call of Duty Black Ops Cold War.

В играх, которые вышли примерно в одно время с ускорителем GTX 970 (Fallout 4, The Witcher 3, GTA 5), средняя производительность на высоких настройках графики оказывается на уровне 60 к/с или выше (от 60 к/с в Fallout 4 до 146 к/с в GTA 5). А что насчёт нового проекта Far Cry 6? На низких настройках среднее число кадров в нём оказывается равным 68, а это также обеспечивает вполне комфортную игру. Причём даже в очень редких событиях значения производительности не опускаются ниже 53 к/с.

А вот Cyberpunk 2077 запускается только со средней производительностью 40 к/с на низких настройках. В очень редких событиях быстродействие составляет 25 к/с.

Red Dead Redemption 2 будет идти со средним числом кадров в районе 40-50 с настройками консоли Xbox One X. В очень редких событиях здесь производительность составит 30 к/с. При этом разрешение всё-таки будет не 4К, а 1080p, что лучше подходит для данной видеокарты.