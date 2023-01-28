Какую видеокарту лучше купить в 2023 году — Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3070

Эксперты считают, что модель AMD предпочтительнее. Средняя цена бывшей в употреблении Radeon RX 6700 XT составляет 312 долларов, а новую можно купить за 360 долларов. Тем временем GeForce RTX 3070 намного дороже как в подержанном виде, так и в новом — 380 и 570 долларов соответственно.

В России Radeon RX 6700 XT тоже дешевле. А вот как выглядит график зависимости fps в разрешении 4K от цены: