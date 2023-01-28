Компьютеры
16:58, 28 января 2023
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Какую видеокарту лучше купить в 2023 году — Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3070

Одна из них выгоднее

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed ответили на вопрос, что лучше купить в 2023 году — Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3070.

Какую видеокарту лучше купить в 2023 году — Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3070

Фото: AMD

Эксперты считают, что модель AMD предпочтительнее. Средняя цена бывшей в употреблении Radeon RX 6700 XT составляет 312 долларов, а новую можно купить за 360 долларов. Тем временем GeForce RTX 3070 намного дороже как в подержанном виде, так и в новом — 380 и 570 долларов соответственно.

В России Radeon RX 6700 XT тоже дешевле. А вот как выглядит график зависимости fps в разрешении 4K от цены:

Какую видеокарту лучше купить в 2023 году — Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3070

Hardware Unboxed

Кроме того, у Radeon RX 6700 XT больше видеопамяти — 12 ГБ против 8 ГБ.

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