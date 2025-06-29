Компьютеры
Опубликовано 29 июня 2025, 14:18
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Камера Petlibro с ИИ распознаёт движения питомца и даже описывает их словами

«Общение» с питомцем
Petlibro, известная автоматическими кормушками и поилками, выпустила новую умную камеру Scout с искусственным интеллектом, которая помогает владельцам следить за питомцами в реальном времени.
Камера Petlibro с ИИ распознаёт движения питомца и даже описывает их словами

© Petlibro

Камера показывает, чем занят питомец, поддерживает двустороннюю связь, может издавать звуки, чтобы привлечь внимание, и сама поворачивается, следя за движением животного. Главное отличие — ИИ, который распознаёт действия: ест ли питомец, пьёт воду, пользуется лотком или просто гуляет. Scout сохраняет видео и делает «селфи» питомца, а также даёт умильные текстовые описания, например: «Зельда спокойно шагает по блестящему полу, исследуя окружение с любопытством».

Камера поддерживает отдельное отслеживание двух питомцев, и ею могут пользоваться до пяти членов семьи. Стоит устройство $ 100, а функции ИИ доступны по подписке: $ 12 или $ 17 в месяц.

В отличие от конкурентов, Scout пока не умеет распознавать лай или мяуканье, но эта функция в разработке. Устройство также не подаёт корм.