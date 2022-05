Карманный компьютер мечты? Steam Deck протестировали в 10 новых играх

В выпуске на канале Benchmarks for Gamers на YouTube протестировали в играх консоль Steam Deck (512 ГБ NVMe-SSD). Все проекты запускались в 1080p. Среди игр - F1 2021, SIFU, Ghostwire: Tokyo, Have a Nice Death, Yooka-Laylee, Need for Speed Heat, Days Gone, Crysis Remastered, Marvel's Guardians of the Galaxy, Mount & Blade II: Bannerlord.

В F1 2021 на высоких настройках средняя частота кадров равнялась 54 к/с.

SIFU шла с ультра-пресетом. Средний FPS в игре составлял 58 к/с.

В Ghostwire: Tokyo с низким пресетом средняя производительность находилась в пределах 44 к/с.

Have a Nice Death шла со стандартными настройками. Средняя производительность в игре равнялась 52 к/с.

Yooka-Laylee запускалась с пресетом Fantastic. В среднем здесь производительность составила 60 к/с.