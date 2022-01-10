Картриджи для принтеров стали выпускать неполноценными из-за дефицита чипов

Эти чипы не только позволяли отличить подделки от оригинала, но и имели другие полезные функции. Благодаря им пользователи могли определить уровень оставшихся чернил. Теперь картриджи, по сути, будут предоставлять менее качественную услугу.

Canon уже опубликовала список затронутых устройств на официальном сайте. Также она предупредила, что принтеры при использовании новых картриджей могут выдавать сообщения об ошибке, но их стоит игнорировать.

Компания будет поставлять такие картриджи до тех пор, пока не возобновится нормальное снабжение полупроводниковыми компонентами. Canon уточнила, что это не повлияет на качество печати, но может затронуть только дополнительные функции.