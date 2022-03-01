Каждый пятый компьютер в мире уже работает на Windows 11

Примечательно, что это довольно небольшой рост. В январе была зафиксирована 16,1-процентная доля. В целом, Windows 11 стала третьей по величине после двух версий Windows 10 (а именно 21H2 и 21H1). Все эти данные получены на основе выборки из 60 тысяч ПК. Стоит также отметить, что опрос охватывает только Windows 10 и более поздние версии, поэтому эти данные не учитывают все другие версии ОС.