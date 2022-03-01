Каждый пятый компьютер в мире уже работает на Windows 11

Компьютеры
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Каждый пятый компьютер в мире уже работает на Windows 11Дальше — больше
В сети опубликовали новый отчёт по распространению операционных систем Microsoft. Он показал, что Windows 11, последняя ОС компании, установлена почти на 20% всех ПК с Windows по всему миру.
Примечательно, что это довольно небольшой рост. В январе была зафиксирована 16,1-процентная доля. В целом, Windows 11 стала третьей по величине после двух версий Windows 10 (а именно 21H2 и 21H1). Все эти данные получены на основе выборки из 60 тысяч ПК. Стоит также отметить, что опрос охватывает только Windows 10 и более поздние версии, поэтому эти данные не учитывают все другие версии ОС.
Хотя 20% — небольшая цифра, Windows 11 всё же относительно новая ОС, поэтому мы можем ожидать, что в ближайшие месяцы эта цифра вырастет.
Источник: Gizmochina