Каждый третий российский компьютер работает с Windows 7

По данным «Лаборатории Касперского», Windows 7 можно найти на 36% компьютеров в России. Среди домашних пользователей этой операционкой пользуются 37%. Среди представителей малого и среднего бизнеса — 34%, а среди представителей микробизнеса — 35%.

«Лаборатория Касперского» сообщила и о пользователях, которые применяют более старые версии Windows, например XP и Vista. Их доля, правда, составляет менее 1%. Более половины пользователей (56%) имеют Windows 10.

Специалисты «Лаборатории Касперского» порекомендовали частным пользователям и организациям использовать актуальную, поддерживаемую производителем версию операционной системы.