Компьютеры
Сегодня в 14:44
Каждый третий российский компьютер работает с Windows 7
А эта ОС уже небезопасна
«Лаборатория Касперского» рассказала, что на каждом третьем российском компьютере до сих пор установлена операционная система Windows 7. Её поддержку Microsoft уже давно прекратила, то есть использование «семёрки» может быть небезопасным.
По данным «Лаборатории Касперского», Windows 7 можно найти на 36% компьютеров в России. Среди домашних пользователей этой операционкой пользуются 37%. Среди представителей малого и среднего бизнеса — 34%, а среди представителей микробизнеса — 35%.
«Лаборатория Касперского» сообщила и о пользователях, которые применяют более старые версии Windows, например XP и Vista. Их доля, правда, составляет менее 1%. Более половины пользователей (56%) имеют Windows 10.
Специалисты «Лаборатории Касперского» порекомендовали частным пользователям и организациям использовать актуальную, поддерживаемую производителем версию операционной системы.