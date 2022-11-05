Кажется, Microsoft хочет выпустить удешевлённую Windows с рекламой

17:48, 05 ноября 2022
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Кажется, Microsoft хочет выпустить удешевлённую Windows с рекламойНадеемся, что дальше прототипов дело не пойдёт
Мы привыкли к тому, что различные потоковые сервисы предлагают две опции: либо вы платите за подписку и пользуетесь им без ограничений, либо слушаете/смотрите рекламу. А теперь представьте, что такая модель будет действовать и для Windows.
В сети опубликовали вакансию Microsoft, которая свидетельствует о том, что версия Windows с поддержкой рекламы находится в разработке. Компания ищет специалиста, который поможет расширить облачные услуги Windows.
Вероятно, модель может быть такой: ПК с Windows станут дешевле, но будут применяться реклама и подписка. Microsoft чуть позже отметила в своей вакансии, что имеется в виду разработка прототипов таких систем.