Кажется, Microsoft хочет выпустить удешевлённую Windows с рекламой

В сети опубликовали вакансию Microsoft, которая свидетельствует о том, что версия Windows с поддержкой рекламы находится в разработке. Компания ищет специалиста, который поможет расширить облачные услуги Windows.

Вероятно, модель может быть такой: ПК с Windows станут дешевле, но будут применяться реклама и подписка. Microsoft чуть позже отметила в своей вакансии, что имеется в виду разработка прототипов таких систем.