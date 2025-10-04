Keenetic начала ввозить в Россию роутеры под новым именем на фоне санкций

Новые устройства сохраняют ключевые функции Keenetic: совместимость с Mesh Wi‑Fi, облачные сервисы и мобильное приложение, дизайн, названия моделей и стиль упаковки.

Среди первых моделей Netcraze — флагманский интернет-центр Ultra (NC-1812) с Wi‑Fi 7 и 10-Гбит/с интерфейсом, интернет-центры Speedster 4G+ (NC-2911) и Hopper 4G+ (NC-2312), а также точка доступа Orbiter 6 (NAP-630) с минималистичным дизайном.

Компания гарантирует поддержку всех ранее проданных устройств Keenetic в ЕАЭС и рекомендует регистрировать их в Netcraze Account для получения дополнительного года гарантии.

Напомним, с 1 марта 2025 г. мобильное приложение Keenetic и система удаленного мониторинга и управления Keenetic (rmm.keenetic.com) перестали работать в России в связи с изменениями в применимом законодательстве.