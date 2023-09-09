Керамические хранилища Cerabyte увеличат память компьютеров до 10 Петабайт

Компания собирается представить революционную технологию CeraMemory, в которой для хранения данных используются неорганические нанослои толщиной всего 50-100 атомов. К 2030 году Cerabyte планирует создать картриджи CeraMemory емкостью от 10 до 100 ПБ (петабайт), а к 2035 году - ленту CeraTape емкостью до 1 ЭБ (экзабайт).

Эти инновации решают проблемы плотности, производительности, доступа, стоимости и устойчивости центров обработки данных. Для записи данных на CeraMemory используются лазеры или пучки частиц, которые структурируют матрицы данных подобно QR-кодам. Считывание данных может осуществляться с помощью методов микроскопической визуализации высокого разрешения или электронно-лучевой микроскопии. Компания утверждает, что ее технология обеспечивает впечатляющие скорости чтения/записи в диапазоне гигабайт в секунду и при этом является энергоэффективной.

Cerabyte утверждает, что ее носители могут служить более 5 000 лет, выдерживая экстремальные температуры и жесткие условия эксплуатации.