Кетчуп, крем и зубная паста вместо термопасты: проведён странный эксперимент

Кетчуп, крем и зубная паста вместо термопасты: проведён странный экспериментЧто лучше?
Энтузиаст протестировал кулер для видеокарты с кетчупом, картофелем, сыром и другими неподходящими предметами в качестве термопасты.
Фото: Flickr
В тестовой системе использовалась Radeon R7 240 с TDP 30 Вт. Автор предупредил, что не следует пытаться повторить его эксперимент дома.
Помимо обычных термопаст, энтузиаст проверил: двухстороннюю алюминиево-медную ленту, ломтики сыра, ломтики картофеля, кетчуп, медную пасту и пенатен-крем. Автор также использовал широкий спектр зубных паст.
Естественно, вся еда показала плохие результаты. Двусторонняя алюминиевая прокладка была худшим вариантом из всех — она приводила к отключению системы. Крем и медная паста также вызывали проблемы. Интересно, что различные виды зубной пасты показали себя неплохо.
Tom’s Hardware