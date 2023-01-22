Компьютеры
18:32, 22 января 2023
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Кетчуп, крем и зубная паста вместо термопасты: проведён странный эксперимент

Что лучше?

Энтузиаст протестировал кулер для видеокарты с кетчупом, картофелем, сыром и другими неподходящими предметами в качестве термопасты.

Кетчуп, крем и зубная паста вместо термопасты: проведён странный эксперимент

Фото: Flickr

В тестовой системе использовалась Radeon R7 240 с TDP 30 Вт. Автор предупредил, что не следует пытаться повторить его эксперимент дома.

Помимо обычных термопаст, энтузиаст проверил: двухстороннюю алюминиево-медную ленту, ломтики сыра, ломтики картофеля, кетчуп, медную пасту и пенатен-крем. Автор также использовал широкий спектр зубных паст.

Естественно, вся еда показала плохие результаты. Двусторонняя алюминиевая прокладка была худшим вариантом из всех — она приводила к отключению системы. Крем и медная паста также вызывали проблемы. Интересно, что различные виды зубной пасты показали себя неплохо.

Кетчуп, крем и зубная паста вместо термопасты: проведён странный эксперимент

Tom’s Hardware

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