Кетчуп, крем и зубная паста вместо термопасты: проведён странный эксперимент

В тестовой системе использовалась Radeon R7 240 с TDP 30 Вт. Автор предупредил, что не следует пытаться повторить его эксперимент дома.

Помимо обычных термопаст, энтузиаст проверил: двухстороннюю алюминиево-медную ленту, ломтики сыра, ломтики картофеля, кетчуп, медную пасту и пенатен-крем. Автор также использовал широкий спектр зубных паст.

Естественно, вся еда показала плохие результаты. Двусторонняя алюминиевая прокладка была худшим вариантом из всех — она приводила к отключению системы. Крем и медная паста также вызывали проблемы. Интересно, что различные виды зубной пасты показали себя неплохо.