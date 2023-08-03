Keychron разработала свою первую настраиваемую игровую клавиатуру

Keychron разработала свою первую настраиваемую игровую клавиатуруВсего за 189 долларов (но придется собрать)
Компания Keychron, известный бренд на рынке настраиваемых клавиатур, выходит на новый уровень с запуском своего игрового подразделения Lemokey. Первый продукт компании - клавиатура Lemokey L3 - уже набирает обороты как краудфандинговый проект. Клавиатура поддерживает беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц и частоту опроса 1 000 Гц.
Основная привлекательность L3 заключается в прочном алюминиевом корпусе с возможностью настройки, способном выдержать интенсивные игровые сессии. Геймеры могут выбрать одну из трех цветовых схем накладок и полностью перенастроить клавиши по своему вкусу. Клавиатура поддерживает макросы как для командных слоев клавиш, так и для выделенной колонки макросов. Кроме того, пользователи могут легко снимать и заменять компоненты, чтобы настроить клавиатуру в соответствии со своими предпочтениями.
Lemokey L3 поддерживает Bluetooth 5.1, обеспечивающий сопряжение с тремя устройствами, а для работы с низким уровнем задержек предусмотрен проводной вариант. Поставки продукта ожидаются в октябре, стоимость готового комплекта составляет 189 долларов, а полностью собранной версии - 209 долларов.