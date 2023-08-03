Keychron разработала свою первую настраиваемую игровую клавиатуру

Основная привлекательность L3 заключается в прочном алюминиевом корпусе с возможностью настройки, способном выдержать интенсивные игровые сессии. Геймеры могут выбрать одну из трех цветовых схем накладок и полностью перенастроить клавиши по своему вкусу. Клавиатура поддерживает макросы как для командных слоев клавиш, так и для выделенной колонки макросов. Кроме того, пользователи могут легко снимать и заменять компоненты, чтобы настроить клавиатуру в соответствии со своими предпочтениями.