Ferra
Компьютеры
Сегодня 17:26

Хакер удаляет работы программистов и требует деньги за восстановление

Выкуп он просит в биткоинах
Сотни разработчиков вчера обнаружили, что их код в Git-репозиториях был кем-то удалён. Вместо него они увидели сообщение от неизвестного хакера с требованием выкупа за «похищенные» наборы файлов.

Злоумышленник угрожает либо опубликовать данные, либо удалить их, если не получит деньги в указанный срок. Пострадали сервисы GitHub и BitBucket. Как именно были осуществлены атаки, пока непонятно.

Журналистам известно, что хакер удаляет из репозитория весь исходный код и требует 0,1 биткоина (примерно $570) за восстановление данных. Файлы, по словам злоумышленника, хранятся на подконтрольном ему сервере. Выкупить код программисты могут в течение 10 дней. По истечении этого срока, хакер обещает опубликовать код в открытом доступе или удалить окончательно.

Участники форума StackExchange предположили, что злоумышленник не удаляет код, а меняет заголовки Git-коммитов. Таким образом, есть вероятность, что пользователи могут восстановить свои работы.

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