Хакерские программы подешевели на чёрном рынке

Аналитики изучили теневые форумы, в том числе русскоязычные XSS и Exploit. Они увидели, что за последние два года стало меньше объявлений по поводу эксплойтов, а также снизилась их стоимость. Эксплойтами называют программы, которые находят уязвимости в компьютерных системах. Например, цены на уязвимости в продуктах Zyxel снизились с $20 тысяч до $2 тысяч за полгода.

Специалисты говорят, что причиной снижения прибыли может быть распространение программы Bug Bounty — компании платят хакерам вознаграждение за найденные уязвимости. То есть поиск уязвимостей стал официальным видом заработка.

Кроме того, в последнее время в киберпреступность пришло много людей с низкой квалификацией. Для таких эксплойт не является рабочим инструментом. Это тоже может быть причиной падения спроса.

Есть, впрочем, и альтернативная версия. Специалисты считают, что многие хакерские форумы мониторят правоохранительные органы, поэтому хакеры уходят оттуда. Они начинают работать с базой проверенных клиентов. В целом, на теневых форумах находится лишь часть рынка эксплойтов.