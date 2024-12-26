Хакеры начали взламывать роутеры TP-Link и подключать их к ботнету

Уязвимость DigiEver позволяет удаленным злоумышленникам выполнять команды через неправильную проверку ввода в URI /cgi-bin/cgi_main.cgi. Хакеры используют этот недостаток для внедрения вредоносных команд и загрузки вредоносного ПО с внешних серверов. Ботнет также эксплуатирует CVE-2023−1389 в устройствах TP-Link и CVE-2018−17 532 в маршрутизаторах Teltonika RUT9XX.

Скомпрометированные устройства используются для DDoS-атак или дальнейшего распространения червя. Ботнет отличается использованием шифрования XOR и ChaCha20, а также совместимостью с различными архитектурами, включая x86, ARM и MIPS.

Пользователям рекомендуется обновить прошивку и следить за необычной активностью устройств, чтобы снизить риски.