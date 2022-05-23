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Хакеры начали заставлять людей отдавать деньги на благотворительность

Будь добрым, иначе пострадаешь
Компания Cloudsek обнаружила новую программу-вымогатель, которая заставляет людей жертвовать новую одежду бездомным, кормить детей в пиццериях и оказывать финансовую помощь всем нуждающимся.
Хакеры начали заставлять людей отдавать деньги на благотворительность

Новое вредоносное ПО называется GoodWill. Оно также может привести к временной или постоянной потере данных. Как только червь-вымогатель GoodWill заражает компьютер, он шифрует документы, фотографии, видео, базы данных и другие важные файлы и делает их недоступными без ключа дешифрования.

Жертва должна выполнить некоторые действия в обмен на ключ дешифрования, например пожертвовать новую одежду бездомным, отвести пятерых бедных детей в Dominos, Pizza Hut или KFC, а также передать деньги тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи в ближайшей больнице. Нужно предоставить хакерами доказательства этих деяний. После этого программа-вымогатель просит жертв написать заметку в социальных сетях о том, «как вы превратились в доброго человека, став жертвой программы-вымогателя GoodWill».

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