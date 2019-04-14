Хакеры научились красть данные через Internet Explorer, даже если им не пользуются

Таким образом, пострадать могут любые пользователи Windows, даже те, которые обычно используют другие браузеры. Хакеры отправляют повреждённые MHT-файлы по почте или в мессенджерах. Когда пользователь кликает на них, система открывает файлы при помощи стандартного браузера. Уязвимость в нём позволяет хакерам затем следить за действиями пользователя в Windows или красть данные.

Проблема касается Windows 7, Windows 10 и Windows Server 2012 R2. Пока избежать атаки можно только двумя путями: отключить Internet Explorer или настроить открытие файлов MHT другим браузером.