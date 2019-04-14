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Компьютеры
Сегодня 16:16

Хакеры научились красть данные через Internet Explorer, даже если им не пользуются

Проблема затрагивает пользователей Windows 7 и Windows 10
Исследователи нашли новую уязвимость в браузере Internet Explorer. Она связана с тем, как программа обрабатывает MHT-файлы. Проблема заключается в том, что такие файлы Windows открывает автоматически с помощью Internet Explorer.

Таким образом, пострадать могут любые пользователи Windows, даже те, которые обычно используют другие браузеры. Хакеры отправляют повреждённые MHT-файлы по почте или в мессенджерах. Когда пользователь кликает на них, система открывает файлы при помощи стандартного браузера. Уязвимость в нём позволяет хакерам затем следить за действиями пользователя в Windows или красть данные.

Проблема касается Windows 7, Windows 10 и Windows Server 2012 R2. Пока избежать атаки можно только двумя путями: отключить Internet Explorer или настроить открытие файлов MHT другим браузером.

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