Хакеры проникли в банк через одноплатный ПК Raspberry Pi

Устройство подключили напрямую к сети банкоматов, что дало злоумышленникам полный доступ к внутренним системам банка. Их главная цель — взломать сервер управления банкоматами и получить контроль над защитным модулем, который хранит важные данные и отвечает за шифрование.

Группа хакеров, известная как UNC2891, действует с 2017 года и специализируется на атаках на банковские системы. Ранее они использовали сложное вредоносное ПО, которое могло скрываться даже от профессиональных экспертов.

В этом случае злоумышленники применили новый способ маскировки вредоносного кода под обычный системный процесс, что усложняло его обнаружение. Они также взломали почтовый сервер банка, чтобы поддерживать постоянную связь с Raspberry Pi через сервер мониторинга.

К счастью, атака была обнаружена и остановлена до того, как хакерам удалось реализовать свои планы.