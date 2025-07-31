Компьютеры
Опубликовано 31 июля 2025, 15:54
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Хакеры проникли в банк через одноплатный ПК Raspberry Pi

Чтобы украсть деньги из банкоматов
Хакеры установили мини-компьютер Raspberry Pi с 4G-модемом внутри сети одного банка, чтобы получить доступ к системе банкоматов и попытаться украсть деньги. Об этом сообщили специалисты по безопасности из компании Group-IB.
Хакеры проникли в банк через одноплатный ПК Raspberry Pi
© Michael H. („Laserlicht“) / Wikimedia

Устройство подключили напрямую к сети банкоматов, что дало злоумышленникам полный доступ к внутренним системам банка. Их главная цель — взломать сервер управления банкоматами и получить контроль над защитным модулем, который хранит важные данные и отвечает за шифрование.

Группа хакеров, известная как UNC2891, действует с 2017 года и специализируется на атаках на банковские системы. Ранее они использовали сложное вредоносное ПО, которое могло скрываться даже от профессиональных экспертов.

В этом случае злоумышленники применили новый способ маскировки вредоносного кода под обычный системный процесс, что усложняло его обнаружение. Они также взломали почтовый сервер банка, чтобы поддерживать постоянную связь с Raspberry Pi через сервер мониторинга.

К счастью, атака была обнаружена и остановлена до того, как хакерам удалось реализовать свои планы.

Источник:group-ib
Автор:Максим Многословный
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