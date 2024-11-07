Хакеры в качестве выкупа потребовали 125 000 долларов в… багетах

С украденными данными было получено множество критически важных файлов проектов, более 400 000 строк пользовательских данных и несколько плагинов. Hellcat угрожает раскрыть эти данные, если требование не будет выполнено, при этом особенно целевая фигура — новый генеральный директор компании, Оливье Блюм. Группа также заявила, что оглашение инцидента снизит сумму выкупа на 50%.

Schneider Electric подтвердила инцидент, указав, что расследует несанкционированный доступ к своей платформе отслеживания проектов, которая размещена в изолированной среде. Однако компания подчеркнула, что её продукты и услуги не пострадали.