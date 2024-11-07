Хакеры в качестве выкупа потребовали 125 000 долларов в… багетах

Опубликовано 07 ноября 2024, 01:301 мин.
Хакеры в качестве выкупа потребовали 125 000 долларов в… багетахПриятного аппетита
Schneider Electric расследует инцидент с кибератакой, после того как группа хакеров-вымогателей Hellcat заявила о краже более 40 ГБ конфиденциальных данных. Атакующие, которые проникли в систему через платформу Atlassian Jira, требуют необычный выкуп: 125 000 долларов в багетах, иначе украденные данные будут раскрыты.
С украденными данными было получено множество критически важных файлов проектов, более 400 000 строк пользовательских данных и несколько плагинов. Hellcat угрожает раскрыть эти данные, если требование не будет выполнено, при этом особенно целевая фигура — новый генеральный директор компании, Оливье Блюм. Группа также заявила, что оглашение инцидента снизит сумму выкупа на 50%.
Schneider Electric подтвердила инцидент, указав, что расследует несанкционированный доступ к своей платформе отслеживания проектов, которая размещена в изолированной среде. Однако компания подчеркнула, что её продукты и услуги не пострадали.