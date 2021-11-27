Характеристики и фото пяти новых процессоров Intel Alder Lake утекли в сеть

Помимо фотографий опубликовали и некоторую информацию о частотах процессоров. 16-ядерный Core i9-12900 (8P+8E) получит базовую частоту 2,4 ГГц и максимальную — 5,1 ГГц. У него будет 30 МБ кэш-памяти третьего уровня (L3). У 12-ядерного Core i7-12700 (8P+4E) частоты будут на 200-300 МГц ниже, чем у 12900.

Что касается Core i5, то данные такие: i5-12600 — базовая 3,3 ГГц, максимальная 4,8 ГГц; i5-12500 — базовая 3,0 ГГц, максимальная 4,6 ГГц; i5-12400 (базовая 2,5 ГГц, максимальная 4,4 ГГц. Согласно утечкам, у каждого из этих процессоров будут полностью отключены эффективные ядра. Также на данный момент подтверждено, что Core i3-12300 может разогнаться до 4,4 ГГц, а 12100 — до 4,3 ГГц.