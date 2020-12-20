Характеристики процессора Intel 11 поколения для настольных компьютеров слили в сеть

В сеть попали тесты раннего инженерного образца процессора. Он показал boost-частоту 4,4 ГГц и базовую 1,8 ГГц. Стоит отметить, что Core i9-11900 — это вариация Core i9-11900K со сниженным TDP (65 Вт вместо 125 Вт).

Процессор протестировали на матплате MSI Z490I, это значит, что у Rocket Lake будет совместимость с платами с разъёмом LGA 1200.

В CPU-z Core i9-11900 набрал 582,1 балла в одноядерном тесте и 5262 в многоядерном. Новинка в одноядерном тесте идёт наравне с текущим флагманом Intel Core i9-10900K и на 4% быстрее Core i7-10700K. При этом стоит отметить, что ядра обоих старых процессоров работают на тактовой частоте более 5 ГГц, а у модели Rocket Lake этот показатель меньше.

Что касается многоядерного теста, то тут Core i7-10700K на 9% быстрее, а десятиядерный Core i9-10900K и вовсе выступает вне конкуренции.