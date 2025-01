Хорошая, но RTX 4060 дешевле: Intel ARC B570 10 ГБ подробно протестировали

The Witcher 3 Next-Gen тестировалась с ультра-графикой, TAAU. Средний FPS в этой игре находился в районе 135 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась с пресетом Highest, Adv. Settings Max, FXAA. В среднем здесь частота кадров составляла 109 к/с.

В игре The Last of Us с графикой Medium в среднем удалось получить 67 к/с.

Игра Stalker 2 шла с пресетом Medium, XeSS Quality. Средняя производительность в ней равнялась 64 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась на настройках графики Ultra/High, High TAA. В среднем удалось получить в этой игре 106 к/с.

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с графикой Balanced. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 83 к/с.

Примеры сравнения в играх B570 и B580 — выше на изображении.

Вывод

По возможности лучше брать B580, но и В570 станет хорошим выбором. В среднем в 1080p от неё можно ожидать 100 к/с.