Хорошая, но RTX 4060 дешевле: Intel ARC B570 10 ГБ подробно протестировали

Тестовый стенд включал процессор i7−12700F, оперативную память 32 ГБ DDR4 3200 МГц, видеокарту ARC B570, операционную систему Windows 10, драйверы версии .6257.

В Cyberpunk 2077 с высоким пресетом вы можете с B570 получить в среднем 84 к/с. С XeSS Balanced этот показатель составлял 69 к/с.

Baldur’s Gate 3 тестировалась на настройках графики High, с TAA. Средняя частота кадров здесь равнялась 102 к/с.

Black Myth: Wukong запускалась с низким пресетом, XeSS 100%. Средний FPS в этой игре составлял 71 к/с.

Counter-Strike 2 шла с графикой High, АА Off. В среднем производительность здесь находилась в районе 232 к/с.

В игре Elden Ring с высоким пресетом (Default 60FPS Cap) средняя частота кадров была на уровне 60 к/с.

Marvel Rivals запускалась с графикой High, Lumen Off. Средняя производительность в этой игре составляла 87 к/с.