Хорошая, но RTX 4060 дешевле: Intel ARC B570 10 ГБ подробно протестировали

Хорошая, но RTX 4060 дешевле: Intel ARC B570 10 ГБ подробно протестировалиВ среднем карта от Intel выдаёт 100 FPS
Тестовый стенд включал процессор i7−12700F, оперативную память 32 ГБ DDR4 3200 МГц, видеокарту ARC B570, операционную систему Windows 10, драйверы версии .6257.
В Cyberpunk 2077 с высоким пресетом вы можете с B570 получить в среднем 84 к/с. С XeSS Balanced этот показатель составлял 69 к/с.
Baldur’s Gate 3 тестировалась на настройках графики High, с TAA. Средняя частота кадров здесь равнялась 102 к/с.
Black Myth: Wukong запускалась с низким пресетом, XeSS 100%. Средний FPS в этой игре составлял 71 к/с.
Counter-Strike 2 шла с графикой High, АА Off. В среднем производительность здесь находилась в районе 232 к/с.
В игре Elden Ring с высоким пресетом (Default 60FPS Cap) средняя частота кадров была на уровне 60 к/с.
Marvel Rivals запускалась с графикой High, Lumen Off. Средняя производительность в этой игре составляла 87 к/с.
The Witcher 3 Next-Gen тестировалась с ультра-графикой, TAAU. Средний FPS в этой игре находился в районе 135 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась с пресетом Highest, Adv. Settings Max, FXAA. В среднем здесь частота кадров составляла 109 к/с.
В игре The Last of Us с графикой Medium в среднем удалось получить 67 к/с.
Игра Stalker 2 шла с пресетом Medium, XeSS Quality. Средняя производительность в ней равнялась 64 к/с.
Red Dead Redemption 2 тестировалась на настройках графики Ultra/High, High TAA. В среднем удалось получить в этой игре 106 к/с.
Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с графикой Balanced. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 83 к/с.
Примеры сравнения в играх B570 и B580 — выше на изображении.
Вывод
По возможности лучше брать B580, но и В570 станет хорошим выбором. В среднем в 1080p от неё можно ожидать 100 к/с.