Компьютеры
Опубликовано 19 января 2025, 21:45
2 мин.

Хорошая, но RTX 4060 дешевле: Intel ARC B570 10 ГБ подробно протестировали

В среднем карта от Intel выдаёт 100 FPS
В одном из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD проверили в Full HD в играх видеокарту ARC B570 на 10 ГБ.
Хорошая, но RTX 4060 дешевле: Intel ARC B570 10 ГБ подробно протестировали
© RandomGaminginHD

Тестовый стенд включал процессор i7−12700F, оперативную память 32 ГБ DDR4 3200 МГц, видеокарту ARC B570, операционную систему Windows 10, драйверы версии .6257.

В Cyberpunk 2077 с высоким пресетом вы можете с B570 получить в среднем 84 к/с. С XeSS Balanced этот показатель составлял 69 к/с.

Baldur’s Gate 3 тестировалась на настройках графики High, с TAA. Средняя частота кадров здесь равнялась 102 к/с.

Black Myth: Wukong запускалась с низким пресетом, XeSS 100%. Средний FPS в этой игре составлял 71 к/с.

Counter-Strike 2 шла с графикой High, АА Off. В среднем производительность здесь находилась в районе 232 к/с.

В игре Elden Ring с высоким пресетом (Default 60FPS Cap) средняя частота кадров была на уровне 60 к/с.

Marvel Rivals запускалась с графикой High, Lumen Off. Средняя производительность в этой игре составляла 87 к/с.

© RandomGaminginHD

The Witcher 3 Next-Gen тестировалась с ультра-графикой, TAAU. Средний FPS в этой игре находился в районе 135 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась с пресетом Highest, Adv. Settings Max, FXAA. В среднем здесь частота кадров составляла 109 к/с.

В игре The Last of Us с графикой Medium в среднем удалось получить 67 к/с.

Игра Stalker 2 шла с пресетом Medium, XeSS Quality. Средняя производительность в ней равнялась 64 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась на настройках графики Ultra/High, High TAA. В среднем удалось получить в этой игре 106 к/с.

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с графикой Balanced. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 83 к/с.

Примеры сравнения в играх B570 и B580 — выше на изображении.

Вывод

По возможности лучше брать B580, но и В570 станет хорошим выбором. В среднем в 1080p от неё можно ожидать 100 к/с.