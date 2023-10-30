Хотели купить дешёвый смартфон за $200? А что если полноценный мини-ПК за те же деньги?Впечатляющий аппарат
Представлен недорогой мини-ПК по цене бюджетного смартфона. ASRock представила новый мини-ПК под названием DeskMini B760, который уже доступен для покупки в Японии по цене около $230.
При этом в Китае компания производитель сотрудничает с Jiangsu Topfeel Intelligent Technology Co., Ltd. Всё для ради сбития цены до $200 путём выпуска местной модели под названием DeskMic.
DeskMic B760 обладает роскошным корпусом из сплава алюминия, обработанным методом точного ЧПУ, пескоструйной обработкой и анодированием.
Устройство имеет двойной дизайн для удобства сборки и разборки. Оно работает на новейшей материнской плате ASRock B760-STX, совместимой с процессорами Intel от 12-го до 14-го поколения, вплоть до i9-13900. Также она предлагает два слота для памяти DDR4 до 64 ГБ и два слота для M.2 SSD.