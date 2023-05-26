Хотите купить Mac? К ChatGPT за помощью лучше не обращаться

Вначале ChatGPT продемонстрировал многообещающие результаты, перечислив четыре важных фактора, которые необходимо учитывать: назначение, размер, портативность и бюджет. Однако, когда дело дошло до конкретных рекомендаций, ограничения чат-бота стали очевидны.

Из-за отсутствия знаний о событиях после 2021 года он не смог порекомендовать более новые устройства на процессоре M2. Кроме того, он предложил снятый с производства MacBook Pro M1 Max в качестве самого мощного варианта, пропустив более подходящие варианты. Он также не упомянул модели настольных компьютеров и в итоге рекомендовал M1 MacBook Air.

Таким образом, в результате тестирования был сделан вывод, что ChatGPT недостаточно надежен, когда нужно заменить рекомендации человека, если речь идет о покупке Mac.

Ищущим совета, лучше обратиться к знающим людям, а не полагаться на рекомендации чат-бота.