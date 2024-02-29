Хотите сэкономить на новом M3 iMac? Apple теперь продает восстановленные модели

Чип M3, построенный на 3-нанометровой архитектуре, обеспечивает значительное повышение производительности: на 30% выше производительность процессора по сравнению с M1 и на 15% выше по сравнению с M2. Кроме того, чип M3 впервые в Apple предлагает аппаратное ускорение трассировки лучей, что делает его идеальным для задач с интенсивным использованием графики.

В то время как стартовая цена нового iMac M3 составляет 1299 долларов (8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, 8-ядерный GPU), стоимость восстановленных моделей в магазине Apple начинается всего с 1099 долларов. Это позволяет сэкономить до 260 долларов — такова разница в цене на конфигурацию с 10-ядерным GPU и 512 ГБ SSD, которая стоит 1439 долларов в восстановленном виде по сравнению с полной розничной ценой 1699 долларов.

Доступны все цветовые варианты (пока).