Компьютеры
Опубликовано 24 ноября 2024, 09:00
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«Худший взлом в истории нашей страны»: атаку на американских провайдеров оценили

И при чем тут Китай
В ходе взлома, который эксперты называют «худшим в истории США», якобы китайские хакеры проникли в крупнейшие американские телекоммуникационные сети, получив доступ к конфиденциальным метаданным и отслеживая незашифрованные сообщения.
«Худший взлом в истории нашей страны»: атаку на американских провайдеров оценили
© Ferra

Хакеры, известные как Salt Typhoon, использовали уязвимости в устаревшей инфраструктуре, используемой для прослушивания телефонных разговоров американцев, затронув таких операторов связи, как AT&T, Verizon и T-Mobile.

Сенатор Марк Уорнер, председатель комитета по разведке Сената США, сообщил, что взлом начался более года назад и позволил хакерам собирать метаданные о телефонных звонках, включая геолокацию и историю вызовов. В то время как зашифрованные сообщения в специальных мессенджерах были защищены, тексты между устройствами Apple и Android были уязвимы.

Непосредственной атаке подверглись менее 150 человек, в основном в Вашингтоне, но масштаб взлома говорит о потенциальной уязвимости миллионов американцев. Уорнер подчеркнул серьезность проблемы, назвав фрагментированную и стареющую телекоммуникационную инфраструктуру США критически слабым местом.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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