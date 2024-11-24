«Худший взлом в истории нашей страны»: атаку на американских провайдеров оценили

Хакеры, известные как Salt Typhoon, использовали уязвимости в устаревшей инфраструктуре, используемой для прослушивания телефонных разговоров американцев, затронув таких операторов связи, как AT&T, Verizon и T-Mobile.

Сенатор Марк Уорнер, председатель комитета по разведке Сената США, сообщил, что взлом начался более года назад и позволил хакерам собирать метаданные о телефонных звонках, включая геолокацию и историю вызовов. В то время как зашифрованные сообщения в специальных мессенджерах были защищены, тексты между устройствами Apple и Android были уязвимы.

Непосредственной атаке подверглись менее 150 человек, в основном в Вашингтоне, но масштаб взлома говорит о потенциальной уязвимости миллионов американцев. Уорнер подчеркнул серьезность проблемы, назвав фрагментированную и стареющую телекоммуникационную инфраструктуру США критически слабым местом.