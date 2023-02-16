Хватит ли Core i3-12100F, чтобы раскрыть потенциал RTX 3060, 3060 Ti и 3070?

В Rainbow Six Extraction с ультра-пресетом и 100% RS средний FPS в 1080p равнялся 134 к/с, 172 к/с и 186 к/с (RTX 3060, 3060 Ti и 3070 соответственно). В разрешении 1440p эти показатели составляли 98 к/с, 121 к/с и 138 к/с.

Assassin's Creed: Valhalla запускалась с DX12 и ультра-пресетом. В разрешении 1080p удалось в среднем получить 77 к/с (RTX 3060), 90 к/с (RTX 3060 Ti) и 103 к/с (RTX 3070), в 1440p - 61, 73, 78 к/с соответственно.

Call of Duty: Warzone шла с DX12 и максимальными настройками графики. В 1080p средний FPS находился на уровне 103 к/с (с RTX 3060), 130 к/с (с RTX 3060 Ti) и 139 к/с (с RTX 3070), в 1440p - 72, 94, 104 к/с.

В Forza Horizon 5 с ультра-графикой и DX12 частота кадров в среднем в 1080p составляла 100 к/с (RTX 3060), 118 к/с (RTX 3060 Ti) и 131 к/с (RTX 3070), в разрешении 1440p - 78, 98 и 110 к/с.

Игра Far Cry 6 запускалась с DX12 на ультра-графике и с RT Off. В среднем в разрешении 1080p производительность равнялась 82 к/с, 103 к/с и 107 к/с (RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070), в разрешении 1440p - 64 к/с, 83 к/с и 92 к/с.

Red Dead Redemption 2 с DX12 и пресетом Max Standard шла со средней частотой кадров в 1080p - 72 к/с, 90 к/с и 99 к/с (с 3060, 3060 Ti и 3070 соответственно), в 1440p - 58 к/с, 73 к/с, 81 к/с.

В Shadow of the Tomb Raider с DX12, TAA и на самых высоких настройках графики в 1080p средний FPS составлял 126 к/с (RTX 3060), 152 к/с (RTX 3060 Ti) и 160 к/с (RTX 3070), в 1440p - 85 к/с, 108 к/с, 118 к/с.

С остальными замерами вы можете ознакомиться ниже.