Кибератака на больницу в Лондоне привела ещё и к смерти пациента

В отчёте King’s College Hospital говорится, что пациент слишком долго ждал результатов анализа крови из-за сбоя в системе, и это стало одним из факторов, приведших к его смерти. Хакеры украли и выложили в сеть почти 400 ГБ конфиденциальных данных, включая имена пациентов и результаты анализов. Несмотря на извинения, Qilin отказалась признать ответственность, назвав атаку «политическим протестом».

Эксперты по безопасности заявили, что такие случаи — не редкость, просто о них часто не сообщают. Они призывают провести независимое расследование кибербезопасности в системе NHS.