Кибератака на больницу в Лондоне привела ещё и к смерти пациента

Опубликовано 26 июня 2025, 21:101 мин.
Кибератака на больницу в Лондоне привела ещё и к смерти пациентаСвязь не прямая, а косвенная
В Великобритании подтвердили, что кибератака на больничную систему летом 2024 года стала одной из причин смерти пациента. В июне группа хакеров Qilin взломала сервисы лабораторной диагностики Synnovis, что нарушило работу больниц Лондона. В результате были отменены более 10 000 медицинских процедур и операций.
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В отчёте King’s College Hospital говорится, что пациент слишком долго ждал результатов анализа крови из-за сбоя в системе, и это стало одним из факторов, приведших к его смерти. Хакеры украли и выложили в сеть почти 400 ГБ конфиденциальных данных, включая имена пациентов и результаты анализов. Несмотря на извинения, Qilin отказалась признать ответственность, назвав атаку «политическим протестом».
Эксперты по безопасности заявили, что такие случаи — не редкость, просто о них часто не сообщают. Они призывают провести независимое расследование кибербезопасности в системе NHS.