Kidwants KN1 — это новый мини-ПК со встроенным в корпус тачпадом, который можно купить уже сейчас

В теории, для работы с устройством достаточно подключить дисплей и клавиатуру, но удобство использования такого тачпада остается под вопросом.

Несмотря на оригинальность идеи, KN1 сложно рекомендовать из-за устаревшего железа. В основе лежит процессор Intel Celeron N4000, выпущенный в 2017 году, а его поддержка Intel завершилась в 2024-м. Для 2025 года этот чип явно не лучший выбор.