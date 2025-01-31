Kidwants KN1 — это новый мини-ПК со встроенным в корпус тачпадом, который можно купить уже сейчас

Опубликовано 31 января 2025, 07:231 мин.
Kidwants KN1 — это новый мини-ПК со встроенным в корпус тачпадом, который можно купить уже сейчасСпорное устройство, но все же
Kidwants KN1 — это компактный мини-ПК с нестандартным решением: его верхняя крышка выполняет роль тачпада с поддержкой мультитач-жестов.
В теории, для работы с устройством достаточно подключить дисплей и клавиатуру, но удобство использования такого тачпада остается под вопросом.
Несмотря на оригинальность идеи, KN1 сложно рекомендовать из-за устаревшего железа. В основе лежит процессор Intel Celeron N4000, выпущенный в 2017 году, а его поддержка Intel завершилась в 2024-м. Для 2025 года этот чип явно не лучший выбор.
Однако цена делает устройство привлекательным: версия с 8 ГБ LPDDR4 и 128 ГБ eMMC стоит чуть больше $100.
Есть слот M.2 2280 (SATA SSD), а из портов доступны HDMI (×2), USB 3.0 (×4), USB 2.0, Ethernet и аудиоразъем. Габариты корпуса — 128 × 113 × 43 мм.