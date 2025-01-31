Компьютеры
Опубликовано 31 января 2025, 07:23
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Kidwants KN1 — это новый мини-ПК со встроенным в корпус тачпадом, который можно купить уже сейчас

Спорное устройство, но все же
Kidwants KN1 — это компактный мини-ПК с нестандартным решением: его верхняя крышка выполняет роль тачпада с поддержкой мультитач-жестов.
Kidwants KN1 — это новый мини-ПК со встроенным в корпус тачпадом, который можно купить уже сейчас
© Liliputing

В теории, для работы с устройством достаточно подключить дисплей и клавиатуру, но удобство использования такого тачпада остается под вопросом.

Несмотря на оригинальность идеи, KN1 сложно рекомендовать из-за устаревшего железа. В основе лежит процессор Intel Celeron N4000, выпущенный в 2017 году, а его поддержка Intel завершилась в 2024-м. Для 2025 года этот чип явно не лучший выбор.

Kidwants KN1 — это новый мини-ПК со встроенным в корпус тачпадом, который можно купить уже сейчас
© Liliputing

Однако цена делает устройство привлекательным: версия с 8 ГБ LPDDR4 и 128 ГБ eMMC стоит чуть больше $100.

Есть слот M.2 2280 (SATA SSD), а из портов доступны HDMI (×2), USB 3.0 (×4), USB 2.0, Ethernet и аудиоразъем. Габариты корпуса — 128 × 113 × 43 мм.

Источник:Liliputing
Автор:Булат Кармак
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