Китай достроил первый в мире подводный дата-центр, работающий на ветре

Проект сочетает морскую ветровую энергетику, обеспечивающую более 95% потребностей в электричестве, и естественное охлаждение морской водой. Это, как объясняют местные СМИ, позволяет снизить энергопотребление почти на 23% и отказаться от использования пресной воды, а также сократить потребность в земле на 90% по сравнению с обычными дата-центрами.

Первый этап проекта уже завершён, и его эффективность оценивается на уровне PUE 1.15 — лучше, чем государственный стандарт.

Подводный центр будет использоваться не только для хранения данных, но и для задач ИИ, 5G, интернета вещей и электронной торговли.

В будущем мощность дата-центра планируют увеличить с 2,3 до 24 мегаватт.