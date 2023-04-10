Китай начал платить тройные зарплаты программистам для создания отечественных процессоров

Китай начал платить тройные зарплаты программистам для создания отечественных процессоровКНР пытается ускорить процесс импортозамещения
Сейчас Китай всё ещё пытается решить проблему санкций. Для этого правительство хочет создать отечественную инфраструктуру производства чипов и электронных систем. Ведётся эта борьба с переменным успехом.
Фото: Хабр
Huawei в последнее время создавала систему автоматизированного проектирования собственных процессоров. Экспертам удалось разработать средства автоматизации проектирования электроники (EDA) для микросхем, которые производятся по технологии 14 нм.
В целом представители компании создали 78 инструментов. Все они так или иначе связаны с аппаратным и программным обеспечением, которые требуются для производства процессоров. На данный момент все инструменты тестируются, а о результатах этого тестирования известно будет к концу года. Разрабатывают при этом инструменты сразу несколько компаний.
Чипы планирует прежде всего использовать сама компания Huawei. Однако, вероятнее всего, она будет производить эти процессоры также по заказу других компаний.
Некоторые эксперты данный проект именуют прорывом.
Возможно, за счёт всех этих разработок Huawei будет производить чип KC10, который в финале будет, скорее всего, называться Kirin 9010. И этот процессор - довольно производительный. В тесте AnTuTu он набирает 1,3 млн баллов, тогда как Snapdragon 8 Gen 2 - 1,27 млн баллов.
Кроме того, Китай пытается переманить к себе лучших специалистов. Стимулом для этого служит утроенная зарплата. Поэтому многие инженеры поддаются искушению. Помимо зарплаты, сотрудники получают хорошую медицинскую страховку, отпуски по уходу за детьми, неплохие льготы для получения образования. А самым ценным работникам, конечно, выдают премию.