Китай начал платить тройные зарплаты программистам для создания отечественных процессоров

Чипы планирует прежде всего использовать сама компания Huawei. Однако, вероятнее всего, она будет производить эти процессоры также по заказу других компаний.

Некоторые эксперты данный проект именуют прорывом.

Возможно, за счёт всех этих разработок Huawei будет производить чип KC10, который в финале будет, скорее всего, называться Kirin 9010. И этот процессор - довольно производительный. В тесте AnTuTu он набирает 1,3 млн баллов, тогда как Snapdragon 8 Gen 2 - 1,27 млн баллов.

Кроме того, Китай пытается переманить к себе лучших специалистов. Стимулом для этого служит утроенная зарплата. Поэтому многие инженеры поддаются искушению. Помимо зарплаты, сотрудники получают хорошую медицинскую страховку, отпуски по уходу за детьми, неплохие льготы для получения образования. А самым ценным работникам, конечно, выдают премию.