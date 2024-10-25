Китай обогнал США в количестве патентов в полупроводниковой отрасли

Этот скачок в активности по патентованию совпадает с усилиями Китая по укреплению своей полупроводниковой отрасли, обусловленными развитием ИИ и увеличением инвестиций в исследования и разработки. Эксперты считают, что бум патентов является стратегическим ответом Китая на санкции США, которые начали действовать в 2019 году. Несмотря на закрытие более 22 000 компаний по производству чипов, внимание Китая к инновациям продолжает укреплять его позиции в глобальной гонке полупроводников, пишут аналитики.

Huawei, лидер по количеству поданных патентов в мире, подала 6 494 патента в прошлом году.