Китай отправил в космос облачную вычислительную платформу на базе CPU Loongson

Star Eye оснащен передовыми средствами наблюдения за радиацией, возможностями дистанционного зондирования и набором вычислительных функций. Loongson сообщила, что полезная нагрузка включала в себя системы обработки, хранения и пересылки данных, а также функции терморегулирования и управления питанием — все, что необходимо для выполнения облачных вычислений на орбите.

Хотя компания не уточнила, какие именно модели процессоров используются, в ее чипах применяется собственная архитектура набора инструкций (ISA), сочетающая совместимость с MIPS и элементы RISC-V.