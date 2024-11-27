Китай отправил в космос облачную вычислительную платформу на базе CPU Loongson

Опубликовано 27 ноября 2024, 22:301 мин.
Китай отправил в космос облачную вычислительную платформу на базе CPU LoongsonСобственного производства
Китайский чипмейкер Loongson объявил, что его процессоры используются в облачной вычислительной платформе «Star Eye», недавно запущенной в космос на грузовом корабле «Тяньчжоу-8» к космической станции «Тяньгун» 15 ноября.
Star Eye оснащен передовыми средствами наблюдения за радиацией, возможностями дистанционного зондирования и набором вычислительных функций. Loongson сообщила, что полезная нагрузка включала в себя системы обработки, хранения и пересылки данных, а также функции терморегулирования и управления питанием — все, что необходимо для выполнения облачных вычислений на орбите.
Хотя компания не уточнила, какие именно модели процессоров используются, в ее чипах применяется собственная архитектура набора инструкций (ISA), сочетающая совместимость с MIPS и элементы RISC-V.