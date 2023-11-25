Компьютеры
13:47, 25 ноября 2023
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Китай представил новый суперкомпьютерный процессор: 384 ядра и 13,8 терафлопс превосходят конкурентов

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Национальный суперкомпьютерный центр Китая представил мощный процессор Sunway SW26010 Pro, на котором построен его новейший суперкомпьютер. Обладая впечатляющими 384 ядрами, чип улучшенной конструкции в четыре раза увеличивает производительность вычислений FP64, что делает его силой, с которой стоит считаться

Китай представил новый суперкомпьютерный процессор: 384 ядра и 13,8 терафлопс превосходят конкурентов

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Каждый SW26010 Pro обеспечивает ошеломляющую производительность 13,8 TFLOPS в режиме FP64 и превосходит таких конкурентов, как AMD EPYC 9654. Собственная 64-разрядная RISC-архитектура процессора включает шесть групп ядер, каждая из которых содержит 64 вычислительных элемента с 512-разрядным векторным движком.

Поскольку Китай стремится к использованию процессоров отечественной разработки, Sunway SW26010 Pro может произвести революцию в суперкомпьютерных возможностях и вывести Китай на передовые позиции.

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