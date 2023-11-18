Китай приготовился к «блокаде»: страна массово скупает микросхемы на фоне санкций США

За последний квартал более 40% доходов гигантов, производящих микросхемы, было получено от китайских заказчиков, причем лидирует Lam Research Corp. - почти 50%. Компания Tokyo Electron Ltd. достигла рекордной доли поставок в Китай, а компания ASML Holding NV, несмотря на запрет экспорта самых современных систем, уже получила значительную часть доходов из этой страны.

Ужесточение экспортных ограничений со стороны США не замедлило продажи чип-оборудования в Китай, а, наоборот, ускорило их. Applied Materials Inc. сообщила об опережающем росте продаж в Китае, причем ожидается, что этот рост будет продолжаться благодаря значительным поставкам заказчику компьютерной памяти.

Тем не менее, отраслевые эксперты предупреждают, что в среднесрочной перспективе бешеный рост заказов в Китае может оказаться неустойчивым, поскольку может привести к истощению запасов или ужесточению экспортных правил.