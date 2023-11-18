Китай приготовился к «блокаде»: страна массово скупает микросхемы на фоне санкций США

Китай приготовился к «блокаде»: страна массово скупает микросхемы на фоне санкций СШАКонца которым не видно
Китай массово скупает микросхемы на фоне санкций США. Смелый шаг, направленный на противодействие торговым ограничениям США на поставку современных полупроводников, - Китай начинает активно закупать микросхемы, вызывая резкий рост доходов ведущих мировых поставщиков.
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За последний квартал более 40% доходов гигантов, производящих микросхемы, было получено от китайских заказчиков, причем лидирует Lam Research Corp. - почти 50%. Компания Tokyo Electron Ltd. достигла рекордной доли поставок в Китай, а компания ASML Holding NV, несмотря на запрет экспорта самых современных систем, уже получила значительную часть доходов из этой страны.
Ужесточение экспортных ограничений со стороны США не замедлило продажи чип-оборудования в Китай, а, наоборот, ускорило их. Applied Materials Inc. сообщила об опережающем росте продаж в Китае, причем ожидается, что этот рост будет продолжаться благодаря значительным поставкам заказчику компьютерной памяти.
Тем не менее, отраслевые эксперты предупреждают, что в среднесрочной перспективе бешеный рост заказов в Китае может оказаться неустойчивым, поскольку может привести к истощению запасов или ужесточению экспортных правил.