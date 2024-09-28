Китай призвал местные компании отказаться от ускорителей Nvidia

Опубликовано 28 сентября 2024, 16:221 мин.
Китай призвал местные компании отказаться от ускорителей NvidiaПродвигая отечественную индустрию
Китай активизирует усилия по побуждению местных компаний использовать отечественные ИИ-ускорители вместо моделей Nvidia H20, которые широко применяются в разработке искусственного интеллекта. По данным СМИ, Пекин выпустил рекомендации, а не официальный запрет, лишь отговаривая компании от покупки чипов Nvidia.
Такие производители ИИ-чипов, как Cambricon Technologies и Huawei Technologies, получают поддержку государства для увеличения своей доли на рынке ИИ. Правительство Китая также продвигает локальное производство чипов в других секторах, таких как электромобили, в рамках своей стратегии достижения технологической независимости.
Несмотря на эти усилия, китайским компаниям разрешено использовать иностранные полупроводники, если это необходимо для создания передовых ИИ-систем. Nvidia, ведущий производитель чипов в мире, продолжает сталкиваться с ограничениями из-за экспортного контроля США, хотя компания модифицировала свои чипы H20 в соответствии с американскими нормами.