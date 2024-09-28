Китай призвал местные компании отказаться от ускорителей Nvidia

Такие производители ИИ-чипов, как Cambricon Technologies и Huawei Technologies, получают поддержку государства для увеличения своей доли на рынке ИИ. Правительство Китая также продвигает локальное производство чипов в других секторах, таких как электромобили, в рамках своей стратегии достижения технологической независимости.

Несмотря на эти усилия, китайским компаниям разрешено использовать иностранные полупроводники, если это необходимо для создания передовых ИИ-систем. Nvidia, ведущий производитель чипов в мире, продолжает сталкиваться с ограничениями из-за экспортного контроля США, хотя компания модифицировала свои чипы H20 в соответствии с американскими нормами.