Китай разрешит Alibaba и другим закупать ИИ-ускорители Nvidia H200, но с нюансом

Опубликовано 24 января 2026, 13:511 мин.
Китай разрешит Alibaba и другим закупать ИИ-ускорители Nvidia H200, но с нюансомНужно закупить и отечественные решения
Китайские власти дали крупнейшим отечественным технологическим компаниям, включая Alibaba, Tencent и ByteDance, предварительное разрешение начать подготовку заказов на ИИ-ускорители Nvidia H200. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
© Nvidia
При этом ожидается, что власти будут поощрять закупки и отечественных чипов в качестве условия для одобрения сделок. Точная квота пока не установлена.
Разрешение на поставки H200 станет значимым событием для Nvidia, которая стремится вернуться на крупнейший в мире рынок чипов. Дело в том что, в отсутствие американских компонентов китайские конкуренты, та же Huawei, усилили свои позиции.
Ранее Alibaba и ByteDance в частном порядке выражали заинтересованность в заказе более 200 тысяч H200 каждая.
Хотя окончательное решение ещё не объявлено.
Источник:finance.yahoo
Автор:Максим Многословный
