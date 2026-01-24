Китай разрешит Alibaba и другим закупать ИИ-ускорители Nvidia H200, но с нюансом

При этом ожидается, что власти будут поощрять закупки и отечественных чипов в качестве условия для одобрения сделок. Точная квота пока не установлена.

Разрешение на поставки H200 станет значимым событием для Nvidia, которая стремится вернуться на крупнейший в мире рынок чипов. Дело в том что, в отсутствие американских компонентов китайские конкуренты, та же Huawei, усилили свои позиции.

Ранее Alibaba и ByteDance в частном порядке выражали заинтересованность в заказе более 200 тысяч H200 каждая.

Хотя окончательное решение ещё не объявлено.