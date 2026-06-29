Китай собрал самый быстрый суперкомпьютер по версии TOP500

LineShine работает без видеокарт. Вместо этого китайские инженеры использовали около 45 000 обычных процессоров LX2. Каждый такой процессор имеет 304 ядра, работающих на частоте 1,55 ГГц. Все они соединены между собой через сеть LingQi.

LineShine преодолел барьер в 2000 экзафлопс и оказался на 20% быстрее своего американского конкурента. Однако новому лидеру требуется 42,2 мегаватта энергии, в то время как El Capitan потребляет почти на треть меньше.