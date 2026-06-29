Китай собрал самый быстрый суперкомпьютер по версии TOP500

Опубликовано 29 июня 2026, 16:151 мин.
Китай собрал самый быстрый суперкомпьютер по версии TOP500Несмотря на санкции
Китайская система LineShine заняла первое место в мировом рейтинге суперкомпьютеров TOP500, обогнав американскую машину El Capitan. Интереснее от того, что США ввели строгие ограничения на продажу Китаю мощных компьютерных чипов.
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LineShine работает без видеокарт. Вместо этого китайские инженеры использовали около 45 000 обычных процессоров LX2. Каждый такой процессор имеет 304 ядра, работающих на частоте 1,55 ГГц. Все они соединены между собой через сеть LingQi.
LineShine преодолел барьер в 2000 экзафлопс и оказался на 20% быстрее своего американского конкурента. Однако новому лидеру требуется 42,2 мегаватта энергии, в то время как El Capitan потребляет почти на треть меньше.
Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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