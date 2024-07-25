Китай стал более скрытным в отношении своих суперкомпьютеров: США недовольны

Опубликовано 25 июля 2024, 07:30
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Китай стал более скрытным в отношении своих суперкомпьютеров: США недовольныСчастье любит тишину?
Многолетнее сотрудничество между американскими и китайскими учеными в области суперкомпьютеров прекратилось: Китай вышел из состава известного форума, на котором оцениваются самые быстрые суперкомпьютеры мира.
Этот шаг знаменует собой значительный сдвиг, отражающий растущую секретность и напряженность в отношениях между двумя странами, пишут СМИ. Ожидается, что выход из форума повлияет на развитие искусственного интеллекта и других передовых технологий, поскольку обе страны теперь занимаются отдельными проектами.
Секретность, окружающая достижения Китая в области суперкомпьютеров, затрудняет попытки американского правительства определить, обладает ли оно более быстрыми суперкомпьютерами, чем Китай, что отмечается в материале WSJ. Как отмечает Джимми Гудрич из Rand Corporation, даже незначительные преимущества в производительности суперкомпьютеров могут иметь серьезные стратегические последствия.