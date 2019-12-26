Китайцы анонсировали процессоры не хуже современных AMD

Анонсированные модели — Loongson 3A4000 и 3B4000 — выполнены по 28-нм техпроцессу и по производительно впечатлить никого не могут. Но, как пишут СМИ, в Godson Technology Co. уже работают над новыми процессорами.

В компании заявили, что в разработке уже находятся 12-нм CPU. В следующем году должна выйти четырёхъядерная модель 3A5000, а в 2021 — 16-ядерная 3C5000. Сообщается, что производительность этих процессоров будет соответствовать более современным CPU от AMD (видимо, имеются в виду те, что выпустят в будущем).