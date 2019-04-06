Китайцы готовят к выпуску 6-дюймовый карманный ноутбук для игр

В прошлом году компания выпустила подобный девайс — GPD Win 2. Он был оборудован небольшим дисплеем с диагональю 6 дюймов и разрешением экрана 1280 × 720. Ноутбук работал на процессоре Intel Core m3-7Y30, имел 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ.

Про новое устройство Win 2 Max пока известно не очень много. В сеть попали технические чертежи девайса. Вероятно, он будет иметь экран с разрешением 1280 × 800 и работать на аппаратной платформе AMD. Внешним видом ноутбук напоминает родителя: так же, на верхней половине устройства расположен экран, а на нижней — контроллеры клавиатура со стандартной раскладкой QWERTY.

Официальная презентация Win 2 Max состоится в следующем году.